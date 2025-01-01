Аймурзин признан лучшим нападающим месяца в КХЛ

Данил Аймурзин — нападающий «Северстали» Фото: globallookpress.com
Василий Демченко из минского «Динамо» стал лучшим голкипером месяца. За 6 матчей в декабре вратарь отразил 95,8% бросков при коэффициенте надежности 1.00.
Игрок «Ак Барса» Кирилл Лямкин — лучший защитник декабря в КХЛ. Этот хоккеист в 9-и встречах декабря набрал 11 (2+9) очков.
Нападающий «Северстали» Данил Аймурзин отметился 8-ю заброшенными шайбами и 4 голевыми передачами в декабре, став лучшим форвардом месяца.
Нападающий СКА Иван Демидов стал лучшим новичком декабря в КХЛ. Форвард провел 7 матчей в прошедшем месяце и набрал 6 (4+2) очков.