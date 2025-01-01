ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Альваро Мората Яркий Евро-2024 и скандальный «Золотой мяч». Колыванов, Пименов и Шмурнов подводят итоги европейского футбольного года
  • 07:36
    • Сборная США победила Канаду и с первого места вышла в плей-офф МЧМ-2025
  • 03:55
    • Швеция обыграла Чехию на МЧМ-2025 и возглавила группу В
  • 01:22
    • Сборная Финляндии «всухую» обыграла Латвию на МЧМ-2025
    Все новости спорта

    Аймурзин признан лучшим нападающим месяца в КХЛ

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Северсталь Ак Барс СКА Динамо Минск
    Стали известны имена лучших хоккеистов декабря в КХЛ.

    Данил Аймурзин — нападающий «Северстали»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Данил Аймурзин — нападающий «Северстали»

    Василий Демченко из минского «Динамо» стал лучшим голкипером месяца. За 6 матчей в декабре вратарь отразил 95,8% бросков при коэффициенте надежности 1.00.

    Игрок «Ак Барса» Кирилл Лямкин — лучший защитник декабря в КХЛ. Этот хоккеист в 9-и встречах декабря набрал 11 (2+9) очков.

    Нападающий «Северстали» Данил Аймурзин отметился 8-ю заброшенными шайбами и 4 голевыми передачами в декабре, став лучшим форвардом месяца.

  • «Салават Юлаев» — новый лидер Востока, ЦСКА — второй на Западе, «Динамо» Минск — в первой пятерке
  • КХЛ: обзор 16-й игровой недели
  • 30/12/2024

    • Нападающий СКА Иван Демидов стал лучшим новичком декабря в КХЛ. Форвард провел 7 матчей в прошедшем месяце и набрал 6 (4+2) очков.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выиграет ли «Арсенал» у «Брентфорда» в первый день нового года?
  • «Брентфорд» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Справится ли «Фила» с «Сакраменто»?
  • «Сакраменто» — «Филадельфия». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Прервётся ли победная серия «Атланты»?
  • «Денвер» — «Атланта». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.20
  • Экспресс дня 1 января 2025 года
  • Сегодня в 10:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Брентфорд — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Сакраменто — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Денвер — Атланта
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Хьюстон — Даллас
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Торонто — Бруклин
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Сандерленд — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Хачанов — Нисикори
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фриц — Чжан
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие