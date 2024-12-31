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    Сборная Латвии в овертайме одолела Германию и вышла в плей-офф МЧМ-2025

    Германия U20 — Латвия U20: счет матча 3:4 ОТ, обзор голов

    Хоккей Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная Германии Сборная Латвии
    Сборная Латвии одержала победу над командой Германии (4:3 ОТ) в матче молодежного чемпионата мира по хоккею (U20), проходящего в Канаде.

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    В составе победителей дубль оформил Эрик Матейко, еще по разу отличились Бруно Османис и Оливерс Мурниекс.

    Шайбы немцев на счету Симона Зайдля, Эдвина Тропмана и Давида Левандовски.

    Молодежный чемпионат мира. Группа A
    Германия U20 — Латвия U20 — 3:4 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 0:1)
    Голы: Зайдль — 1 (Зумпф), 0:19 — 1:0. Тропманн — 1 (Шафер, Зумпф), 28:40 — 2:0. Матейко — 2 (Османис, Мурниекс), 29:12 — 2:1. Османис — 1 (Буланс, Мурниекс), 46:55 — 2:2. Мурниекс — 1 (мен., п.в.), 57:16 — 2:3. Левандовски — 2 (бол., Паноха, Брандль), 57:36 — 3:3. Матейко — 3, 63:23 — 3:4Вратари: Вийлард — ФелдбергсБроски: 39 (14+8+17+0) — 23 (4+11+4+4)Штраф: 4 — 6

    После этого матча Латвия с 4 очками занимает четвертое место в группе A, гарантировав себе выход в плей-офф. Германия с одним очком заняла последнюю строчку и отправилась в раунд за выживание.

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