«Салават Юлаев» — «Барыс»: счет матча 6:0, обзор голов

Джош Ливо Фото: globallookpress.com
Главным героем встречи стал стал канадский нападающий Джош Ливо, оформивший хет-трик.
Также в этом матче забивали Нэйтан Тодд, Никита Зоркин и Шелдон Ремпал.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Барыс» (Астана) — 6:0 (3:0, 2:0, 1:0)
Голы: Ливо — 24 (Тодд, Хафизуллин), 0:25 — 1:0. Тодд — 11 (Уилсон, Цулыгин), 11:11 — 2:0. Зоркин — 3 (Сучков, Ефремов), 18:33 — 3:0. Ливо — 25 (бол., Ремпал), 26:26 — 4:0. Ливо — 26 (Ремпал), 39:41 — 5:0. Ремпал — 15 (мен., Зоркин, Ефремов), 49:37 — 6:0Вратари: Вязовой — ШутовБроски: 45 (18+14+13) — 17 (2+8+7)Штраф: 6 — 12
«Салават Юлаев» продолжает уверенно лидировать на «Востоке» с 56 очками в 39 играх. «Барыс» идет 11-м с 23 очками в 43 встречах.