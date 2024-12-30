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    Тренер «Куньлуня» Кравец: Радует, что у ребят есть характер

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Куньлунь Ред Стар Торпедо
    Главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (4:3 ОТ).

    Михаил Кравец — главный тренер «Куньлуня»
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    Михаил Кравец — главный тренер «Куньлуня»

    «Рады, что после 14 поражений подряд, наконец обыграли "Торпедо". Игра отличалась правильными действиями в средней зоне и тем, что мы не дали сопернику создать много контратак. С середины игры перестроились тактически? Мы так должны были играть с первого периода, но не до всех сразу доходит, что мы должны делать.

    Радует, что у ребят есть характер и у них находятся силы и энергии, чтобы вытаскивать игры в третьем периоде. Ярослав Лихачёв на разминке хорошо забивал голы, поэтому выпустили его в овертайме. Такой игрок обязан играть в овертайме, хотя в конце основного времени он не играл, потому что мы доигрывали хоккеистами, хорошо играющими в обороне. И особо хочу отметить Хадсона Элинюка, который здорово закрыл вратаря в решающий момент.

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    • Рад, что доказываем своей игрой, что нас не надо списывать со счётов. Наши победы показывают, что наши трансферы были правильные. Команда сплотилась и играет друг за друга. А когда игрок горит желанием перейти в другую команду и считает, что та команда попадёт в плей-офф, то таких игроков нельзя оставлять. Семь защитников в заявке на игру нам не надо, главное, чтобы на льду были лучшие. В случае травмы или штрафа можно сыграть и в пять защитников, и в четыре», — цитирует Кравца пресс-служба КХЛ.

    После этого матча «Куньлунь» занимает 10-е место в таблице Запада с 36-ю очками в активе. В следующем поединке «драконы» сыграют против «Витязя» 3-го января 2025-го года.

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