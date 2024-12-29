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    «Торонто» — «Вашингтон»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В рамках поединка регулярного чемпионата НХЛ состоится очная встреча «Торонто» и «Вашингтона». Команды сыграют 29 декабря в 03:00 по мск.

    «Вашингтон» — «Торонто
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    «Вашингтон» — «Торонто

    «Торонто» провел два матча на этой неделе. 23 декабря хозяева проиграли «Виннипегу» 2:5, а через 5 дней одолели «Детройт» с тем же результатом. Дома команда потерпела два поражения подряд.

    «Вашингтон» последний раз играл 24 декабря, когда он уступил 1:4 «Бостону». До этого «Кэпиталз» одолели «Каролину» и «Лос-Анджелес» с одинаковым результатом 3:1. В случае поражение гости проиграют в четвертый раз подряд на выезде.

    В таблице Восточной конференции команды являются соседями. «Торонто» имеет 46 очков и идет 3-м, «Вашингтон» с 48 баллами занимает 2-е место.

    Прогнозы и ставки

    Последний раз команды пересекались 7 декабря. «Вашингтон» обыграл «Торонто» 3:1 здесь же, на «Скотибанк Арене».

    • Букмекеры считают фаворитом гостей — 2.65 и 2.27 на победу в основное время, 2.04 и 1.78 на победу команд с учетом ОТ и буллитов.

    • Эксперты LiveSport.Ru приготовили прогноз с коэффициентом 2.18. Они представили того, кто по их мнению должен победить в этом матче.

    • Искусственный интеллект считает, что поединок завершится крупной победой «Кэпиталз» со счетом 4:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Торонто» — «Вашингтон» смотрите на LiveCup.Run, где помимо этого вы найдете статистику и коэффициенты букмекеров.

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