Жамнов: Играли очень плохо

Алексей Жамнов Фото: globallookpress.com
«Можно сказать, что у нас сегодня ничего не получилось, играли очень плохо. Игра была по периметру, без угроз. Говорили с игроками после каждого периода, но не дошло. Не действуем правильно в ситуациях с нашими пропущенными шайбами. Сыграли отвратительно», — сказал Жамнов на пресс-конференции, видео которой опубликовано на официальном сайте «Куньлуня».
«Спартак» (53 очка) идет на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. «Куньлунь» (34 очка) — 10-й.