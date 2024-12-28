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    Жамнов: Играли очень плохо

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак Куньлунь Ред Стар
    Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о матче против «Куньлуня» (2:4).

    Алексей Жамнов
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    Алексей Жамнов

    «Можно сказать, что у нас сегодня ничего не получилось, играли очень плохо. Игра была по периметру, без угроз. Говорили с игроками после каждого периода, но не дошло. Не действуем правильно в ситуациях с нашими пропущенными шайбами. Сыграли отвратительно», — сказал Жамнов на пресс-конференции, видео которой опубликовано на официальном сайте «Куньлуня».

    «Спартак» (53 очка) идет на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. «Куньлунь» (34 очка) — 10-й.

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