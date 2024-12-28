«Торпедо» — «Барыс»: счет матча 3:1, обзор голов

Василий Атанасов Фото: globallookpress.com
Голы в составе победителей забивали Дмитрий Кагарлицкий, Василий Атанасов и Игорь Ларионов.
У гостей отличился Станислав Бочаров.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Барыс» (Астана) — 3:1 (0:1, 3:0, 0:0)
Голы: Бочаров — 3 (Гайтамиров, Логвин), 1:07 — 0:1. Кагарлицкий — 8 (Гончарук, Войнов), 21:20 — 1:1. Атанасов — 13 (Ларионов, Силаев), 25:56 — 2:1. Ларионов — 4 (Войнов, Линч), 30:01 — 3:1Вратари: Бочаров — Бояркин (57:39 — 58:27, 59:17)Броски: 30 (11+11+8) — 25 (10+6+9)Штраф: 6 — 6
«Торпедо» (41 очко) идет на 8-й позиции в Западной конференции КХЛ. «Барыс» (23) идет на 11-й позиции на «Востоке». Для команды это пятое поражение подряд.