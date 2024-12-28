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    Гру: «Ак Барс» заслужил победу

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор Ак Барс
    Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру подвел итоги матча против «Ак Барса» (0:4) в матче КХЛ и добавил, что команде стоит дополнительно поработать над реализацией моментов.

    Бенуа Гру
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    Бенуа Гру

    «Сегодня был плотный матч до того, как "Ак Барс" забил в меньшинстве. Потом что‑то пошло не так. К сожалению, мы не можем реализовать хорошие моменты на протяжении долгого времени. "Ак Барс" хорошо играл и заслужил победу.

    Также хочу отметить вратаря "Ак Барса". У нас последнее время что‑то не идет. Нужно быть более терпеливыми, действовать на площадке более четко. У нас было не раз, что мы забивали только один гол за игру. Над этим нам надо работать», — сказал Гру «Матч ТВ».

    «Трактор» идет вторым на «Востоке» с 52 очками. «Ак Барс» идет строчкой ниже и имеет на два очка меньше.

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