Гру: «Ак Барс» заслужил победу

Главный тренер «Трактора»подвел итоги матча против «Ак Барса» (0:4) в матче КХЛ и добавил, что команде стоит дополнительно поработать над реализацией моментов.

«Сегодня был плотный матч до того, как "Ак Барс" забил в меньшинстве. Потом что‑то пошло не так. К сожалению, мы не можем реализовать хорошие моменты на протяжении долгого времени. "Ак Барс" хорошо играл и заслужил победу.

Также хочу отметить вратаря "Ак Барса". У нас последнее время что‑то не идет. Нужно быть более терпеливыми, действовать на площадке более четко. У нас было не раз, что мы забивали только один гол за игру. Над этим нам надо работать», — сказал Гру «Матч ТВ».

«Трактор» идет вторым на «Востоке» с 52 очками. «Ак Барс» идет строчкой ниже и имеет на два очка меньше.