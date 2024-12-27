Ротенберг: Смогли преодолеть оборону и сложности

Главный тренер петербургскоговысказался о матче против(5:4).

«В этом уходящем году мы выдали яркий хоккей. Хотим поблагодарить соперника. Бросили нам серьёзный вызов. Самоотверженная игра, очень классно обороняются. Но в это игре победила атака. Смогли преодолеть оборону и сложности. В начале игры было сложно. Травму получил наш игрок снова. Надо посмотреть, почему у нас так много травм. Получают их мастера, которые должны радовать болельщиков. А ребята, которые могут сыграть простую роль, их не получают. Мы все должны работать, чтобы наши ведущие игроки не получали травмы. У нас очень много травмированных. В этой ситуации все в минусе — и болельщики, и журналисты, и мы, и лига.

Обращаюсь к представителям лиги, чтобы мы решили, как с этим бороться. Не может быть такого, чтобы когда был удар в голову — ничего не было зафиксировано в этом эпизоде. В НХЛ это решили. Если кто‑то разгонится и ударит по голове Овечкина, то это будет караться дисквалификацией на 10 матчей.

А сейчас всех с победой, желаю в Новом году больше ярких игр, и чтобы наши ребята радовали», — цитирует Ротенберга «Матч ТВ».

Прогнозы и ставки на КХЛ

Команда Ротенберга идет шестой на «Западе» с 50 очками. «Сочи» (27) — 13-й.