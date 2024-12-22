Главный тренер «Эдмонтона»: Аскаров провел очень хорошую игру

Главный тренер «Эдмонтона»оценил игру вратаря «Сан‑Хосе»в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ойлерз».

«Сан‑Хосе» проиграл в гостях «Эдмонтону» со счетом 2:3 в овертайме. Аскаров совершил 39 сейвов и стал второй звездой матча.

«Он провел чертовски хорошую игру. Мы знали, что он собой представляет, и он действительно играл очень хорошо сегодня, сделал много ключевых сейвов. Также было много моментов, когда мы не попадали в ворота, блокированные броски, штанги. Так что мы заставили его действовать лучше, но в этом и его большая заслуга. Он играл хорошо», — цитирует специалиста сайт НХЛ.

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Ярослав Аскаров сыграл в НХЛ впервые с 25 ноября.