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    Главный тренер «Эдмонтона»: Аскаров провел очень хорошую игру

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Эдмонтон Ойлерз Сан-Хосе Шаркс
    Главный тренер «Эдмонтона» Крис Ноблак оценил игру вратаря «Сан‑Хосе» Ярослава Аскарова в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ойлерз».

    Ярослав Аскаров
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    Ярослав Аскаров

    «Сан‑Хосе» проиграл в гостях «Эдмонтону» со счетом 2:3 в овертайме. Аскаров совершил 39 сейвов и стал второй звездой матча.

    «Он провел чертовски хорошую игру. Мы знали, что он собой представляет, и он действительно играл очень хорошо сегодня, сделал много ключевых сейвов. Также было много моментов, когда мы не попадали в ворота, блокированные броски, штанги. Так что мы заставили его действовать лучше, но в этом и его большая заслуга. Он играл хорошо», — цитирует специалиста сайт НХЛ.

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    Ярослав Аскаров сыграл в НХЛ впервые с 25 ноября.

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