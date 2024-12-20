Квартальнов: Хороший первый период — забили два гола, создали гандикап

, главный тренер минского, высказался о матче против(3:1).

«Хороший первый период — забили два гола, создали гандикап, большинство сработало. Но в прошлом матче в конце второго периода и в этом тоже даль глоток воздуха сопернику, и потом в третьем последние десять минут нам пришлось сражаться. Последние минуты — не могу сказать, что была катастрофа, хотя пару моментов было. Но мы контролировали действия соперника.

Чем удалось переиграть соперника в первых двух периодах? Движением и той работой, что мы предложили ребятам выполнить. Тут надо отдать должное нашим нападающим. Это, наверное, основное.

Игра Демченко? У нас хороший пул вратарей. Он пришёл, помог победить в прошлой игре, в этой тоже. Посмотрим, но пока он имеет право быть первым номером.

Говорил ли я с Шипачёвым перед матчем, учитывая его обиду на Казань? Так скажу — нас его скорость устраивает. Что Вадима представлять? Он тяжело входил в сезон, в прошлом году было то же самое. Сейчас нам помогает, результативно сыграл прошлый матч, набирает очки. В больших играх он делает хорошие и полезные вещи для команды», — приводит слова Квартальнова пресс-служб КХЛ.

У минского «Динамо» теперь 42 очка и седьмое место в Западной конференции. У «к Барса» осталось 46 очков и третья строчка на «Востоке».