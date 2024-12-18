Квартальнов прокомментировал победу над «Трактором»

Главный тренер минского «Динамо»подвел итоги победного матча против «Трактора» (3:1) и особенно отметил игру вратаря своей команды

«Провели хороший матч. Но была пара негативных моментов: гол в конце первого периода и когда Челябинск нас поджал в конце. Вася Демченко помог добыть два очка. Он дал нам шанс победить и взял пару мертвых шайб.

Мы только во вторник все вместе потренировались, так как я был в национальной команде. Но всё же мы находились в тонусе, всё неплохо получилось.

Шипачев проявил себя как мастер, отдав великолепную передачу в эпизоде с голом Мороза. Что касается Мороза, то он неплохо сейчас играет, набирает очки», — сказал Квартальнов «Матч ТВ».

После этой победу у бело-голубых стало 40 очков в таблице Западной конференции и 7-е место. «Трактор» идет первым на «Востоке» с 48 очками.