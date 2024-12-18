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    Квартальнов прокомментировал победу над «Трактором»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Минск Трактор
    Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвел итоги победного матча против «Трактора» (3:1) и особенно отметил игру вратаря своей команды Василия Демченко.

    Дмитрий Квартальнов
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    Дмитрий Квартальнов

    «Провели хороший матч. Но была пара негативных моментов: гол в конце первого периода и когда Челябинск нас поджал в конце. Вася Демченко помог добыть два очка. Он дал нам шанс победить и взял пару мертвых шайб.

    Мы только во вторник все вместе потренировались, так как я был в национальной команде. Но всё же мы находились в тонусе, всё неплохо получилось.

    Шипачев проявил себя как мастер, отдав великолепную передачу в эпизоде с голом Мороза. Что касается Мороза, то он неплохо сейчас играет, набирает очки», — сказал Квартальнов «Матч ТВ».

    После этой победу у бело-голубых стало 40 очков в таблице Западной конференции и 7-е место. «Трактор» идет первым на «Востоке» с 48 очками.

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