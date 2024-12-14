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    В «Эдмонтоне» рассказали о возможном продлении контракта с Макдэвидом

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Эдмонтон Ойлерз
    Генеральный директор «Эдмонтона» Джефф Джексон высказался о контракте капитана команды Коннора Макдэвида.

    Коннор Макдэвид — нападающий «Эдмонтона»
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    Коннор Макдэвид — нападающий «Эдмонтона»

    «На данный момент мы не обсуждаем контракт. У Коннора в запасе есть остаток этого сезона, а потом ещё один. У нас хорошие отношения, которые уходят корнями в далёкое прошлое, когда я был его агентом.

    Он не обязательно должен оглядываться на то, что сделал Леон Драйзайтль. Я думаю, эти двое парней любят играть друг с другом, и мы уверены, что мы оформим всё с Коннором, когда придёт время», — цитирует Джексона The Athletic.

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    • Действующее соглашение Макдэвида с «Эдмонтоном» рассчитано до конца сезона 2025/2026. В нынешнем сезоне форвард провел за «нефтяников» 26 матчей и набрал 40 (14+26) очков.

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