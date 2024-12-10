Панарин: Я больше не знаю, что говорить, мы должны забивать

Российский нападающийвысказался о поражении от(1:2).

«Я больше не знаю, что говорить.У нас снова было множество моментов, мы должны были забивать, но мы этого не делаем. Голевые шансы не выигрывают матчи, мы это знаем.

Мы должны забивать. Мне кажется, я уже говорил это 100 раз. Надеюсь, в следующей игре будет лучше.

Мы чувствуем себя не очень хорошо по этому поводу. Реакция фанатов была лучше в прошлом матче, когда мы пытались отыграться, а болельщики гнали нас вперёд. Но мы должны играть лучше, чтобы больше этого не слышать», — цитирует Панарина пресс-служба «Нью-Йорк Рейнджерс».

Прогнозы и ставки на НХЛ

«Рейнджерс» с 29 очками занимают восьмое место в Восточной конференции.