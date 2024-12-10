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    Вирджил ван Дейк«Жирона» — «Ливерпуль». Онлайн
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    Панарин: Я больше не знаю, что говорить, мы должны забивать

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Чикаго Блэкхоукс Нью-Йорк Рейнджерс
    Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин высказался о поражении от «Чикаго Блэкхоукс» (1:2).

    Артемий Панарин
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    Артемий Панарин

    «Я больше не знаю, что говорить.У нас снова было множество моментов, мы должны были забивать, но мы этого не делаем. Голевые шансы не выигрывают матчи, мы это знаем.

    Мы должны забивать. Мне кажется, я уже говорил это 100 раз. Надеюсь, в следующей игре будет лучше.

    Мы чувствуем себя не очень хорошо по этому поводу. Реакция фанатов была лучше в прошлом матче, когда мы пытались отыграться, а болельщики гнали нас вперёд. Но мы должны играть лучше, чтобы больше этого не слышать», — цитирует Панарина пресс-служба «Нью-Йорк Рейнджерс».

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    «Рейнджерс» с 29 очками занимают восьмое место в Восточной конференции.

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