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    Шестеркин высказался о подписании нового контракта с «Нью-Йорк Рейнджерс»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс
    Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин поделился эмоциями после продления контракта с клубом на 8 лет.

    Игорь Шестеркин — голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс»
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    Игорь Шестеркин — голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс»

    «Я просто хочу сказать спасибо всем фанатам "Нью-Йорк Рейнджерс", они поддерживают нас так сильно. Мы будем продолжать играть для них и для нашей большой семьи. Их поддержка значит очень многое для меня.

    Все игроки в этой раздевалке — вторая семья для меня. Мы любим этот город, мы будем счастливы быть здесь следующие восемь лет», — приводит слова Шестеркина пресс-служба «Рейнджерс».

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    • Напомним, что голкипер подписал 8-летний контракт с зарплатой в 11.5 млн. долларов за сезон. За все время действия соглашения Шестеркин заработает 92 млн. долларов.

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