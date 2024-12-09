Шестеркин высказался о подписании нового контракта с «Нью-Йорк Рейнджерс»

Российский голкиперподелился эмоциями после продления контракта с клубом на 8 лет.

«Я просто хочу сказать спасибо всем фанатам "Нью-Йорк Рейнджерс", они поддерживают нас так сильно. Мы будем продолжать играть для них и для нашей большой семьи. Их поддержка значит очень многое для меня.

Все игроки в этой раздевалке — вторая семья для меня. Мы любим этот город, мы будем счастливы быть здесь следующие восемь лет», — приводит слова Шестеркина пресс-служба «Рейнджерс».

Напомним, что голкипер подписал 8-летний контракт с зарплатой в 11.5 млн. долларов за сезон. За все время действия соглашения Шестеркин заработает 92 млн. долларов.