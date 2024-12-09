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    Названы лучшие игроки 14-й недели сезона-2024/2025 в КХЛ

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ ЦСКА Металлург Мг Ак Барс Нефтехимик
    По традиции КХЛ на основании статистических данных назвал лучших игроков 14-й недели сезона-2024/2025 в четырех номинациях.

    Роман Канцеров
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    Роман Канцеров

    Лучший вратарь: Иван Просветов (ЦСКА). Его команда выиграла 2 из 3 матчей, а сам он имеет коэффициент надежности 0,98 и процентом отражённых бросков 95,83%.

    Лучший защитник: Никита Лямкин («Ак Барс»). В трех играх он набрал 5 (0+5) очков с показателем полезности «+6».

    Лучший нападающий: Роман Канцеров («Металлург»). У него в трех играх 6 (5+1) очков и показатель полезности «+2».

  • «Салават Юлаев» сравнялся с «Трактором», ЦСКА приблизился к топ-3, «Автомобилист» утратил позиции
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    • Лучший новичок: нападающий «Нефтехимика» Никита Хоружев. Для него это первый подобный приз в карьере. В двух матчах он набрал 3 (0+3) очка и имеет показатель полезности «+2».

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