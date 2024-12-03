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    «Металлург» одержал волевую победу над «Торпедо» НН

    «Торпедо» — «Металлург» Мг: счет матча 3:5, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Торпедо Металлург Мг
    В матче регулярного чемпионата КХЛ нижегородское «Торпедо» уступило со счетом 3:5 магнитогорскому «Металлургу».

    Данила Юров
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    Данила Юров

    В составе хозяев шайбы забрасывали Сергей Гончарук и Михаил Абрамов (дважды).

    У победителей отличились Робин Пресс, Денис Зернов, Александр Петунин, Данила Юров, Владислав Еременко.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:5 (1:0, 1:2, 1:3)
    Голы: Гончарук — 8 (Кагарлицкий), 13:56 — 1:0. Абрамов — 10 (Гончарук, Кагарлицкий), 29:26 — 2:0. Пресс — 3 (бол., Джонсон), 34:53 — 2:1. Зернов — 5 (Михайлис, Силантьев), 38:25 — 2:2. Абрамов — 11, 49:32 — 3:2. Петунин — 9 (Паливко, Юров), 51:58 — 3:3. Юров — 7 (Вовченко), 54:36 — 3:4. Еременко — 3 (п.в., Петунин), 59:52 — 3:5Вратари: Бочаров (57:23 — 59:52) — СмолинБроски: 32 (8+10+14) — 42 (10+20+12)Штраф: 8 — 6

    «Металлург» теперь пятый на «Востоке» с 38 очками. «Торпедо» идет восьмым на «Западе» с 35 очками.

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