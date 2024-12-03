Кудашов: Начало матча было за нами, далее «Ак Барс» перехватил инициативу

Главный тренерподвел итог матча против(4:5).

«Начало матча было за нами, далее "Ак Барс" перехватил инициативу, забил и довёл встречу до победы.

Гол Ильи Сафонова? Всей арене показалось, что будет удаление у "Ак Барса". Судьи видели нарушение с нашей стороны, мы все прекрасно понимали на скамейке, игроки на льду понимали, что будет удаление. Судьи понимали, кого будут удалять и должны были как-то это обозначить. Хантер был уверен, что удаление именно в составе "Ак Барса".

Это игровой момент. Руками, жестами, разговором. Это сугубо моё мнение, возможно, этого и нельзя было сделать. Судьи видели одно, все видели другое», — приводит слова Кудашова пресс-служба «Ак Барса».

Для «Ак Барса» эта победа стала третьей кряду в КХЛ, команда с 41 очком идет четвертой на «Востоке». «Динамо» занимает третью позицию с 43 очками в Западной конференции.