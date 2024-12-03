ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хосеп Гвардиола и Жозе МоуриньюЖест отчаяния. Гвардиола постепенно превращается в Моуринью
  • 00:51
    • «Милан» поиздевался над «Сассуоло» и вышел в четвертьфинал Кубка Италии
  • 00:42
    • «Байер» выбил «Баварию» из Кубка Германии, «Вердер» вырвал победу у «Дармштадта»
  • 22:53
    • Дубль Рафиньи помог «Барселоне» разгромить «Мальорку»
  • 21:21
    • «Ак Барс» победил «Динамо» М в результативном матче
    Все новости спорта

    Кудашов: Начало матча было за нами, далее «Ак Барс» перехватил инициативу

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Динамо
    Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов подвел итог матча против «Ак Барса» (4:5).

    Алексей Кудашов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексей Кудашов

    «Начало матча было за нами, далее "Ак Барс" перехватил инициативу, забил и довёл встречу до победы.

    Гол Ильи Сафонова? Всей арене показалось, что будет удаление у "Ак Барса". Судьи видели нарушение с нашей стороны, мы все прекрасно понимали на скамейке, игроки на льду понимали, что будет удаление. Судьи понимали, кого будут удалять и должны были как-то это обозначить. Хантер был уверен, что удаление именно в составе "Ак Барса".

    Это игровой момент. Руками, жестами, разговором. Это сугубо моё мнение, возможно, этого и нельзя было сделать. Судьи видели одно, все видели другое», — приводит слова Кудашова пресс-служба «Ак Барса».

    Для «Ак Барса» эта победа стала третьей кряду в КХЛ, команда с 41 очком идет четвертой на «Востоке». «Динамо» занимает третью позицию с 43 очками в Западной конференции.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Рубен Аморим продлит серию без поражений с «МЮ»?
  • «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
  • «Реал» привезет три очка из Бильбао?
  • «Атлетик» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • «Ливерпуль» уже не остановить
  • «Ньюкасл» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.76
  • Экспресс дня 4 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Арсенал — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.02
  • Прогноз на матч Атлетик — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Паркс — Корпач
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.69
  • Прогноз на матч Алькарас — Шелтон
  • Теннис
  • Завтра в 03:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Атлетико Гойаненсе — Форталеза
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Крузейро — Палмейрас
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.43
  • Прогноз на матч Интернасьонал — Ботафого
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие