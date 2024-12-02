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    Костюченок: Хоть и пропустили гол в меньшинстве, в остальном всем доволен

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Амур Сочи
    Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Виктор Костюченок отреагировал на победу над «Сочи» (2:1).

    Виктор Костюченок
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    Виктор Костюченок

    «Большое спасибо болельщикам, которые продолжают в нас верить. Сегодня стоит отметить вратаря, который в нужные моменты нас вытащил и удержал в игре. Хорошо сработали бригады. Хоть и пропустили гол в меньшинстве, в остальном всем доволен. И вообще всеми доволен, ребята — молодцы. Было многовато удалений, но это эмоции. Конечно, надо этот перехлест убирать, особенно в атаке. Будем над этим работать.

    Ключевой момент — то, что ребята играли друг за друга, за вратаря, за того парня, который удалился. Хорошо отработала бригада видео‑тренеров, которые вовремя заметили момент с отмененным голом. В общем, это была коллективная победа, когда все внесли свой вклад в результат. В том числе болельщики давно заслуживали этой победы, сегодня они были как шестой полевой игрок. Шаймарданов — молодец, отличный дебют, надо так и продолжать», — приводит слова Костюченка «Матч ТВ».

    У «Амура» теперь стало 17 очков и последнее место в турнирной таблице Восточной конферецнии. У «Сочи» осталось 25 баллов и последняя строчка на «Западе».

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