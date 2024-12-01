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    Московское «Динамо» победило «Куньлунь» в овертайме

    «Куньлунь» — «Динамо» М: счет матча 4:5 ОТ, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Куньлунь Ред Стар Динамо
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» дома потерпел поражение от московского «Динамо» в овертайме со счетом 4:5.

    «Динамо» М
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    «Динамо» М

    За «Куньлунь» шайбы забросили Иэн Маккошен, Люк Локхарт, Ян Дрозг, Ярослав Лихачёв. В составе бело-голубых отличились Максим Джиошвили, Артём Михеев, Дмитрий Рашевский, Макс Комтуа.

    КХЛ.
    «Куньлунь» — «Динамо» Москва — 4:5 ОТ (0:2, 3:2, 1:0, 0:1)
    Голы: Джиошвили — 5 (Комтуа, Ожиганов), 11:02 — 0:1. Михеев — 7 (Рашевский), 15:57 — 0:2. Маккошен — 3 (Дрозг, Шартье), 21:33 — 1:2. Рашевский — 7 (Комтуа, Адамчук), 25:25 — 1:3. Локхарт — 7 (бол., Паутов, Юрчо), 29:43 — 2:3. Комтуа — 7 (Михеев), 31:15 — 2:4. Дрозг — 4 (Душак, О`Риган), 35:23 — 3:4. Лихачев — 1 (О`Риган, Душак), 59:56 — 4:4. Уил — 9 (Гусев), 64:16 — 4:5Вратари: Смит (58:51 — 59:56) — МоторыгинБроски: 31 (3+9+17+2) — 32 (12+9+7+4)Штраф: 8 — 12

    «Динамо» на третьем месте в Западной конференции с 43 очками. «Куньлунь» (28) — 10-й.

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