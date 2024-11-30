Жамнов: Соперник по игре нас везде опережал

, главный тренер, подвел итог матча против(1:5).

«Комментарий по игре у меня короткий. Поздравляю команду соперника с победой! Сегодня мы проиграли по всем статьям. Что пошло не так? Когда проигрываешь в борьбе и желании, о креативе говорить не приходится. Проиграли во всех компонентах. Ясно, что были моменты, которые нужно реализовывать, но сам факт, что соперник по игре нас везде опережал. Добавить мне больше нечего.

Рассматривал ли замену вратаря? Нет, я думаю, что Дима Николаев сыграл сегодня довольно-таки неплохо. Если бы не он, думаю, что голов могло быть и больше.

Отсутствие Голдобина? У нас идёт ротация. Многие ребята пропускают матчи, смотрим по их состоянию. Только из-за этого. В следующей игре он примет участие», — цитирует Жамнова пресс-служба КХЛ.

«Салават Юлаев» (42) теперь второй в Восточной конференции. «Спартак» (44) — второй на «Западе».