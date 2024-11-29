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    Стал известен список хоккеистов, которые примут участие на Матче звезд КХЛ-2025

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    На сайте КХЛ опубликовали первый список хоккеистов, которые примут участие на Матче звезд в 2025-м году. Голосование проходило среди представителей СМИ.

    Павел Порядин — нападающий «Спартака»
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    Павел Порядин — нападающий «Спартака»

    От дивизиона Боброва примут участие защитник Энтони Деанджело (СКА,), нападающие Дмитрий Бучельников («Витязь») и Павел Порядин («Спартак»).

    Представлять дивизион Тарасова будут защитник Мартин Гернат («Локомотив»), форварды Данил Аймурзин («Северсталь») и Руслан Исхаков (ЦСКА).

    От дивизиона Харламова выступят нападающие Александр Кадейкин («Трактор»), Дмитрий Силантьев («Металлург») и Дмитрий Яшкин («Ак Барс»).

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    • Среди игроков дивизиона Чернышева выбрали форвардов Александра Хмелевского («Салават Юлаев»), Даниила Гутика («Адмирал») и Сергея Широкова («Сибирь»).

    Напомним, что Матч звезд КХЛ-2025 состоится в Новосибирске 8-9 февраля.

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