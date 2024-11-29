Стал известен список хоккеистов, которые примут участие на Матче звезд КХЛ-2025

Павел Порядин — нападающий «Спартака» Фото: globallookpress.com
От дивизиона Боброва примут участие защитник Энтони Деанджело (СКА,), нападающие Дмитрий Бучельников («Витязь») и Павел Порядин («Спартак»).
Представлять дивизион Тарасова будут защитник Мартин Гернат («Локомотив»), форварды Данил Аймурзин («Северсталь») и Руслан Исхаков (ЦСКА).
От дивизиона Харламова выступят нападающие Александр Кадейкин («Трактор»), Дмитрий Силантьев («Металлург») и Дмитрий Яшкин («Ак Барс»).
Среди игроков дивизиона Чернышева выбрали форвардов Александра Хмелевского («Салават Юлаев»), Даниила Гутика («Адмирал») и Сергея Широкова («Сибирь»).
Напомним, что Матч звезд КХЛ-2025 состоится в Новосибирске 8-9 февраля.