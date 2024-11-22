Тамбиев: По содержанию это более‑менее неплохая игра

Главный тренер владивостокскогоподвел итог матча против(1:2).

«Все понравилось. Более‑менее все было по содержанию. Лучшая наша игра в этой поездке по содержанию. Не понравились удаления и счет. Если бы не удаления в концовке, то дожали бы, думаю. Но как есть, так есть. Будем подправлять эти вещи. Неправильно столько удаляться в концовке, когда надо сравнивать счет. Игроки психуют и не сдерживают эмоции. Непонятные моменты. Но по содержанию это более‑менее неплохая игра.

Играет сильнейший вратарь на данный момент. Вначале он слабо играл. Сейчас потренировался. Но в целом у нас сложный выбор — у нас три одинаковых вратаря.

Мы разбираем соперника, смотрим. Мы в эту поездку физически смотримся не очень хорошо. Но разбираем или нет — какая разница, отталкиваемся от игры на льду, это главное. Наверное, из‑за перелетов немного наши силенки закончились. Мы весь сезон так летаем. Вы сидите и балдеете. Вы слетайте один раз туда‑обратно. Посмотрим, как вы будете играть. И так ребята прыгают выше головы. Конечно мы разбираем соперника. Но разбирать одно, а игра — совсем другое», — цитирует Тамбиева «Матч ТВ».

После этого матча «Авангард» занимает 9-е место в таблице Востока с 24 очками в активе, а «Адмирал» — на 6-й позиции с 29-ю баллами.