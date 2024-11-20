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    Крикунов: Думаю, Овечкин через неделю вернется в состав «Вашингтона»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ Вашингтон Кэпиталз НХЛ
    Известный тренер Владимир Крикунов высказался о травме капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    Овечкин повредил голень в недавнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты» (6:2).

    «Я думаю, что полученная травма не особенно-то выбьет Сашу Овечкина из того хорошего результативного темпа, который он набрал на старте сезона.

    Но я думаю, что он будет в это время тренироваться и уже через неделю захочет выйти на лёд.

    Саша на старте чемпионата набрал такой хороший ход, и до рекорда Гретцки ему осталось забросить 26 шайб. Все сейчас желают Овечкину как можно быстрее выздороветь и продолжить выполнять задачу.

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    • Считаю, что, может быть, в первой игре после возвращения Саше будет тяжеловато, а потом у него всё пойдет хорошо. Главное — чтобы его потом травма не беспокоила», — приводит слова Крикунова «Р-Спорт».

    В текущем сезоне НХЛ Овечкин провел 18 матчей, в которых набрал 25 (15+10) очков.

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