Троц: Овечкин уже побил бы рекорд Гретцки, если бы не пара локаутов

Бывший главный тренер «Вашингтона»признался, что его не удивляет результативность капитана «Кэпиталз»в начале нового сезона НХЛ.

Овечкин набрал 18 (10+8) очков в 14-ти матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ.

«Вообще не удивлен! Он в такое начало сезона вложился. Он может все. Я видел это вживую на протяжении четырех лет.

Нет вопроса о том, что Ови — величайший снайпер всех времен. У него уже был бы рекорд, если бы не пара локаутов.

Сможет ли он побить рекорд Гретцки уже в этом сезоне? Мы (Троц сейчас занимает должность генерального менеджера "Нэшвилла" — прим.) как раз на днях встречались с ними. Так, как он играет сейчас, — да. И думаю, он сделает это.

Но последние десять голов будут для него сложными, потому что все будут играть против него максимально плотно», — приводит слова Троца «Спорт-Экспресс».