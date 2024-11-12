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    Троц: Овечкин уже побил бы рекорд Гретцки, если бы не пара локаутов

    Хоккей Прогнозы на НХЛ Вашингтон Кэпиталз Нэшвилл Предаторз НХЛ
    Бывший главный тренер «Вашингтона» Барри Троц признался, что его не удивляет результативность капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина в начале нового сезона НХЛ.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    Овечкин набрал 18 (10+8) очков в 14-ти матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ.

    «Вообще не удивлен! Он в такое начало сезона вложился. Он может все. Я видел это вживую на протяжении четырех лет.

    Нет вопроса о том, что Ови — величайший снайпер всех времен. У него уже был бы рекорд, если бы не пара локаутов.

    Сможет ли он побить рекорд Гретцки уже в этом сезоне? Мы (Троц сейчас занимает должность генерального менеджера "Нэшвилла" — прим.) как раз на днях встречались с ними. Так, как он играет сейчас, — да. И думаю, он сделает это.

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    • Но последние десять голов будут для него сложными, потому что все будут играть против него максимально плотно», — приводит слова Троца «Спорт-Экспресс».

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