КХЛ назвала лучших игроков недели

определила лучших игроков 11-й недели регулярного чемпионата.

Лучшим вратарем впервые в карьере признан Иван Просветов (ЦСКА), одержавший две победы в двух матчах недели с коэффициентом надежности 0.

По воротам Просветова было нанесено 59 бросков (29,5 в среднем за игру), из которых он отразил 100%. В матчах с «Локомотивом» (2:0) и «Ак Барсом» (3:0) он сыграл на ноль.

Лучшим защитником впервыепризнан Владислав Леонтьев («Нефтехимик»), набравший 2 (1+1) очка в трех матчах недели с показателем полезности «+2».

Лучшим нападающим впервые стал Иван Чехович («Витязь»), набравший 5 (3+2) очков в трех матчах недели с показателем полезности «+2».

Лучшим новичком во второй раз в карьере признан вратарь Егор Заврагин (СКА), сыгравший на ноль в одном из трех матчей недели с общим коэффициентом надежности 1,61. По его воротам было нанесено 102 броска (34 в среднем за игру), из которых он отразил 95,1%. В игре с «Сибирью» (1:0 Б) Заврагин сыграл на ноль.