Никитин прокомментировал поражение от ЦСКА

Главный тренер ярославского «Локомотива»рассказал, что его игрокам не хватило собранности, а во многих действиях на льду царил сумбур.

«Может быть такое, что "Локомотив" откатился в прошлую весну, когда создается много моментов, а не получается ничего? Не знаю, куда мы откатились. Хоккей — незапрограммированный вид спорта. Те моменты, которые были, надо было реализовывать. Где‑то концентрации не хватало и хватало сумбура. Готовимся дальше.

У всех команд серьезный календарь. Так что нет, мы готовились планомерно. День до игры был. Мы видим, что игра не то что дает шанс молодым. А у старших было много сумбура‑брака, надо было это использовать, потому дали шанс молодым.

80% побед у вас, когда вы забрасываете первыми…Здесь все логично. Когда догоняешь — всегда тяжелее. Мы осознавали, что надо проявить характер сегодня. Парни создавали моменты. Второй гол был совсем не нужный. Он многое предрешил», — цитирует Никитина «Матч ТВ».

ЦСКА выиграл на своем льду у «Локомотива» со счетом 2:0.