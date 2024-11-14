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    Никитин прокомментировал поражение от ЦСКА

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив ЦСКА
    Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин рассказал, что его игрокам не хватило собранности, а во многих действиях на льду царил сумбур.

    Игорь Никитин
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    Игорь Никитин

    «Может быть такое, что "Локомотив" откатился в прошлую весну, когда создается много моментов, а не получается ничего? Не знаю, куда мы откатились. Хоккей — незапрограммированный вид спорта. Те моменты, которые были, надо было реализовывать. Где‑то концентрации не хватало и хватало сумбура. Готовимся дальше.

    У всех команд серьезный календарь. Так что нет, мы готовились планомерно. День до игры был. Мы видим, что игра не то что дает шанс молодым. А у старших было много сумбура‑брака, надо было это использовать, потому дали шанс молодым.

    80% побед у вас, когда вы забрасываете первыми…Здесь все логично. Когда догоняешь — всегда тяжелее. Мы осознавали, что надо проявить характер сегодня. Парни создавали моменты. Второй гол был совсем не нужный. Он многое предрешил», — цитирует Никитина «Матч ТВ».

    ЦСКА выиграл на своем льду у «Локомотива» со счетом 2:0.

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