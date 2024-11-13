Разин: Игра была равной, проиграли мы в мелочах

Главный тренер магнитогорскогопрокомментировал итог матча с(0:4).

«В принципе игра была равной, проиграли мы в мелочах. Не забили большинство. Получили глупейшее удаление при счете 0:1, когда могли переломить ход игры и были моменты. Так что эти мелочи — это не мелочи. Хотелось бы, чтобы игровая дисциплина встала на место. На разборе после игры делали акцент на этом.

Но есть такой аспект — игровая дисциплина. Когда ты все четко выполняешь: не переигрываешь смены, владеешь шайбой, тогда и функциональное состояние хорошее. Но когда это пропадает и ты бегаешь отнимаешь шайбу, на ровном месте получаешь удаления и пластаешься героическими усилиями, то теряешь ритм», — цитирует Разина «Матч ТВ».

«Трактор» с 39 баллами лидирует в таблице Восточной конференции. У «Металлурга» 26 очков и шестое место.