«Динамо» Минск — «Торпедо»: счет матча 1:2 ОТ, обзор голов

«Торпедо» Фото: globallookpress.com
На точные броски Китона Томпсона и Василия Атанасова хозяева смогли ответить только голом Александра Волкова.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Волков — 6 (Уэлле, Энас), 0:22 — 1:0. Томпсон — 1 (Абрамов), 19:02 — 1:1. Атанасов — 9 (Силаев, Воронин), 64:36 — 1:2Вратари: Тихомиров — КульбаковШтраф: 4 — 4Броски: 22 (8+3+11+0) — 12 (6+4+1+1)
«Торпедо» с 31 баллов идет на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» (28) — восьмое.