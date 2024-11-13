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    «Торпедо» переиграло минское «Динамо» в овертайме

    «Динамо» Минск — «Торпедо»: счет матча 1:2 ОТ, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Минск Торпедо
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» на выезде в овертайме одолело минское «Динамо» со счетом 2:1.

    «Торпедо»
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    «Торпедо»

    На точные броски Китона Томпсона и Василия Атанасова хозяева смогли ответить только голом Александра Волкова.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Минск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
    Голы: Волков — 6 (Уэлле, Энас), 0:22 — 1:0. Томпсон — 1 (Абрамов), 19:02 — 1:1. Атанасов — 9 (Силаев, Воронин), 64:36 — 1:2Вратари: Тихомиров — КульбаковШтраф: 4 — 4Броски: 22 (8+3+11+0) — 12 (6+4+1+1)

    «Торпедо» с 31 баллов идет на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» (28) — восьмое.

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