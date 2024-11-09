Овечкин: Я уважаю Кросби как человека и как игрока

Нападающийвысказался о взаимоотношениях с форвардом

«Когда я только пришёл в лигу, то мало что знал о нём. Я был больше сосредоточен на своей игре. Однако в последние несколько лет на Матчах звёзд, Олимпийских играх у нас было время поговорить, встретиться и провести время с Кросби.

У нас отличные отношения, несмотря на то что мы пережили, и это приятно. Я уважаю его как человека и как игрока», — приводит слова Овечкина The Hockey News.

Напомним, что Овечкин соревновался с Кросби на протяжении всей карьеры. Сегодня, 9-го ноября «Вашингтон» проиграл «Питтсбургу» со счетом 2:4.