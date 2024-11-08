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    Кравец: Как минимум на ничью мы наиграли

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Куньлунь Ред Стар Северсталь
    Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Михаил Кравец подвел итог матча против «Северстали» (3:4).

    Михаил Кравец
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    Михаил Кравец

    «Жаль, что уступили. Было хорошее начало с нашей стороны. Понимали, что быстрая команда, техничная, готовили команду к этому. Не хватало интенсивности. Но все равно забили хорошие голы. Но после забитых голов нужно правильно играть в обороне. К сожалению, мы этого не сделали, поэтому пропустили следующий гол.

    Практически достали "Северсталь", у нас были хорошие голевые моменты, но во время выходов "1 в 0" даже по воротам не бросили. В целом по многим компонентам сыграли хорошо, наиграли на ничью как минимум. Но не забили четвертый гол. Правильность игры была сегодня, нужно оттолкнуться от этого перед "Спартаком". Нужно с ним так же и бегать, и единоборства выигрывать, и голы забивать», — приводит слова Кравца «Матч ТВ».

    После этой победы «Северсталь» набрала 30 очков и занимает третье место в таблице Западной конференции. У «Куньлуня» 18 баллов и 10-я строчка.

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