Тренер «Нефтехимика» заявил, что Дергачев и Абросимов не сыграют в нынешнем сезоне

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(1:4).

«В первом периоде имели большинство, из которого могли извлечь больше, чем одну шайбу. Но пропустили быстрый второй гол. Во втором периоде неплохо создавали — и "два в один" выходили, и "один в ноль". Конечно, это ключевые моменты, когда нужно забивать. С одним голом матчи выигрываются очень редко. Класс соперника проявлялся в отдельных моментах, но за счёт характера и самоотверженной игры можно и нужно сражаться с любым соперником.

Дебют Кодолы? Первый матч после месячного перерыва, тяжело в такой ситуации входить в игровой тонус. Ему есть над чем работать, в первом матче сразу "Ак Барс", тяжеловато было, но выглядел неплохо. Перемены в звеньях? Всегда пытаешься что-то сделать, когда матч идёт не по-твоему сценарию, иногда приходится перетряхивать звенья. Я сторонник того, чтобы сочетания были стабильными — и тройки, и пары.

У нас травмированы три ключевых игрока атаки плюс Абросимов. Его, как и Дергачёва мы в этом сезоне, скорее всего, не увидим. Ди и Брюквин, надеюсь, в ближайшее время будут в составе — возможно, в поездке через неделю. Пока это только предположение, ждем. Барбер? Он профессионал, играет в большинстве, хорошо поставленный бросок. Но функционально нужно подготовиться, потому что большой пропуск сказывается», — цитирует Леонтьева пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Нефтехимик» занимает 8-е место в таблице Востока с 22 очками в активе. В следующем матче «волки» сыграют против «Барыса» 11-го ноября.