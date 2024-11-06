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    Кудашов: Серьезно отнеслись к игре и контролировали ее большую часть

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Витязь
    Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о матче против «Витязя» (4:3).

    Алексей Кудашов
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    Алексей Кудашов

    «Серьёзно готовились к игре, потому что видели, как "Витязь" провёл последние игры и как он последний раз играл с нами. Серьёзно отнеслись к игре и контролировали её большую часть, за исключением последних минут. Поэтому сыграли нормально.

    Но вы знаете, хорошо, что выигрываем. Что совершаем ошибки и всё равно выигрываем. Вы понимаете, что у нас перед глазами есть хорошие примеры того, что необходимо исправлять.

    И это не расстройство. На самом деле, я же сказал серьёзно, что мы контролировали даже не большую часть матча, а всю игру. И при счёте 3:0, и при счёте 1:0, и при счёте 4:3 у нас не было никакой паники. Там "Витязь" грамотно сыграл, пытался разменяться. И это такие тактические хитрости, как уловки в баскетболе в концовках», — цитирует Кудашова «Чемпионат».

    «Динамо» с 29 очками за 23 матча вышло на четвертое место в таблице Западной конференции. У «Витязя» 23 очка в 24 играх и девятая позиция.

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