Лавиолетт о победе над «Айлендерс»: Мы сыграли намного лучше

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ против(5:2).

«Думаю, что сегодня мы сыграли намного лучше. Вратари обеих команд должны будут делать большие сейвы. Это будет происходить каждый вечер. Но мы снизили качество и количество моментов у наших ворот.

Должен ли был Шестёркин делать какие-то сейвы? Да. Он был хорош? Да. Но не как в трёх из последних четырёх матчей, где я чувствовал, что вся игра шла у наших ворот. Сегодня я чувствовал, что мы бросали и давили. Да, мы будем получать голы в свои ворота время от времени, но в целом я думаю, что это было намного лучшее выступление», — цитирует Лавиолетта пресс-служба клуба.

Напомним, что российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин оформил дубль в матче против «Айлендерс». После этого матча «синерубашечники» занимают 2-е место в таблице Востока с 17-ю очками в активе.