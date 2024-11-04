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    Лавиолетт о победе над «Айлендерс»: Мы сыграли намного лучше

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Рейнджерс
    Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (5:2).

    Питер Лавиолетт — главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс»
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    Питер Лавиолетт — главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс»

    «Думаю, что сегодня мы сыграли намного лучше. Вратари обеих команд должны будут делать большие сейвы. Это будет происходить каждый вечер. Но мы снизили качество и количество моментов у наших ворот.

    Должен ли был Шестёркин делать какие-то сейвы? Да. Он был хорош? Да. Но не как в трёх из последних четырёх матчей, где я чувствовал, что вся игра шла у наших ворот. Сегодня я чувствовал, что мы бросали и давили. Да, мы будем получать голы в свои ворота время от времени, но в целом я думаю, что это было намного лучшее выступление», — цитирует Лавиолетта пресс-служба клуба.

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    • Напомним, что российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин оформил дубль в матче против «Айлендерс». После этого матча «синерубашечники» занимают 2-е место в таблице Востока с 17-ю очками в активе.

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