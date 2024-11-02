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    Кравец: Пропускать гол в первой же смене со стандартной ситуации — это никуда не годится

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Куньлунь Ред Стар Северсталь
    Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Михаил Кравец прокомментировал поражение от «Северстали» (2:7).

    Михаил Кравец
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    Михаил Кравец

    «Очень плохое начало. Пропускать гол в первой же смене со стандартной ситуации — это, конечно, никуда не годится. Нужно выполнять свою работу правильно. Ну а второй период — три выхода один в ноль, буллит. Если мы не забиваем из четырёх моментов "один в ноль" голы, то, во-первых, и настроение ухудшается, и ты ещё в свои ворота пропускаешь. Естественно, это всё влияет и на результат, и на поведение всех игроков.

    Нужно проявлять мастерство и забивать. Это должно быть врождённое в руках, и люди опять же должны выполнять свою работу. Нападающие — голы забивать, защитники — не пропускать. В этом матче не получилось, поэтому вот такой счёт против команды "Северсталь", которая все свои моменты практически использовала», — приводит слова Кравца пресс-служба КХЛ.

    «Северсталь» вышла на третье место в Западной конференции с 28 очками. «Куньлунь» идет десятым с 16 очками.

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