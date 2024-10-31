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    Минское «Динамо» уверенно обыграло «Торпедо»

    «Торпедо» — «Динамо» Мн: счет матча 2:5, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Минск Торпедо
    Нижегородское «Торпедо» на своем льду уступило минскому «Динамо» со счетом 2:5 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Даниил Сотишвили
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    Даниил Сотишвили

    В составе минчан голы забили Даниил Липский, Виталий Пинчук, Даниил Сотишвили, Александр Волков и Сергей Кузнецов. У нижегородцев отличились Василий Атанасов и Егор Виноградов.

    Это поражение стало четвертым подряд для подопечных Игоря Ларионова. «Торпедо» идет на 8-м месте на «Западе» с 23 очками, а «Динамо» (23) строчкой выше.

    Чемпионат КХЛ
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Динамо» (Минск) — 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)
    Голы: Липский — 1 (Т. Ковгореня, Бориков), 13:20 — 0:1. Атанасов — 8 (Артамонов, Летунов), 22:36 — 1:1. Пинчук — 8 (Волков, Гросс), 23:29 — 1:2. Сотишвили — 3 (Хэмилтон, Кузнецов), 37:47 — 1:3. Виноградов — 2 (Свечников), 45:37 — 2:3. Волков — 4 (Энас, Пинчук), 57:18 — 2:4. Кузнецов — 2 (п.в., Сотишвили, Тирни), 58:59 — 2:5Вратари: Кульбаков (58:29 — 58:59) — ТихомировБроски: 24 (11+3+10) — 47 (12+24+11)Штраф: 8 — 6

    В следующем матче «Торпедо» сыграет в гостях с московским «Динамо», а минское «Динамо» примет «Витязь». Обе встречи пройдут 4 ноября.

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