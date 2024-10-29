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    Вайсфельд о погоне Овечкина за рекордом Гретцки: Наверное, эта ситуация мешает ему

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    Известный российский функционер Леонид Вайсфельд высказался об игре нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в нынешнем сезоне.

    Александр Овечкин — нападающий «Вашингтона»
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    Александр Овечкин — нападающий «Вашингтона»

    «Как оцениваю старт сезона для Овечкина? Сложно сказать. Очков-то он вроде немного набирает. Но я думаю, что всё равно он опытный игрок и он должен форму постепенно набирать. И я думаю, что Александр с каждым матчем должен играть лучше. Мне так кажется. Но, опять же, кто его знает, что будет.

    Понятно, сейчас ещё, наверное, эта ситуация мешает. Погоня за рекордом. Скажем так: в голове у него всё равно это сидит. Но будем надеяться, что он всё-таки эти 40 шайб забросит — как минимум, — сказал Вайсфельд Чемпионату.

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    • В нынешнем сезоне Овечкин провел за "Вашингтон" 7 матчей, забросил 2 шайбы и сделал 3 голевые передачи. До рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ форварду остается забросить 39 шайб.

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