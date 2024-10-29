«Нефтехимик» — «Лада»: счет матча 0:3, обзор голов

уступил(0:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе гостей голы записали на свой счет Иван Романов, Магомед Шараканов и Рафаэль Бикмуллин.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Лада» (Тольятти) — 0:3 (0:1, 0:2, 0:0) Голы: Романов — 3 (Семин), 0:17 — 0:1. Шараканов — 2 (Попугаев, Неколенко), 26:03 — 0:2. Бикмуллин — 2 (Джозефс, Шараканов), 29:46 — 0:3Вратари: Долганов — ПодъяпольскийБроски: 43 (14+12+17) — 23 (7+11+5)Штраф: 8 — 6

После этого матча «Нефтехимик» занимает 6-е место в таблице Востока с 21-м очком в активе. «Лада» располагается на 9-й позиции (19 баллов).