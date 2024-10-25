ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит»13-й тур РПЛ. Канчельскис ставит на разгромную победу «Зенита» над «Локо», Масалитин верит в ЦСКА
    Все новости спорта

    Бобровский признан первой звездой дня в НХЛ

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Флорида Пантерз Виннипег Джетс Сент-Луис Блюз
    НХЛ назвала звезд очередного игрового дня в регулярном чемпионате.

    Сергей Бобровский
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Бобровский

    Третьей звездой стал нападающий «Виннипега» Нино Нидеррайтер, забросивший две шайбы в ворота «Сиэтла» (4:3 ОТ).

  • НХЛ. «Сент-Луис» разгромил «Торонто», «Миннесота» выиграла у «Тампы», «Рейнджерс» уступили «Флориде»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 25 октября
  • Сегодня

    • Второй звездой назвали нападающего «Сент-Луиса» Дилана Холлоуэя. Канадец стал автором двух результативных бросков в матче против «Торонто» (5:1).

    Первой звездой признан вратарь «Флориды» Сергей Бобровский, отразивший 24 из 25 бросков в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:1).

  • Бобровский первым среди российских вратарей одержал 400 побед в НХЛ
  • Читайте по теме

    • Для Бобровского эта победа стала 400-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Он первый российский голкипер, сумевший достичь этой отметки в заокеанской лиге.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Севилья» не должна уступить
  • «Эспаньол» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • СКА уже не остановить, команда продолжит побеждать
  • «Спартак» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Ожидается упорная борьба?
  • «Лестер» — «Ноттингем Форест». Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.94
  • Экспресс дня 25 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Эспаньол — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Спартак — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Лестер — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.24
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Саутгемптон
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Ростов — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч ЦСКА — Факел
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие