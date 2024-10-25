Бобровский признан первой звездой дня в НХЛ

назвала звезд очередного игрового дня в регулярном чемпионате.

Третьей звездой стал нападающий «Виннипега» Нино Нидеррайтер, забросивший две шайбы в ворота «Сиэтла» (4:3 ОТ).

Второй звездой назвали нападающего «Сент-Луиса» Дилана Холлоуэя. Канадец стал автором двух результативных бросков в матче против «Торонто» (5:1).

Первой звездой признан вратарь «Флориды» Сергей Бобровский, отразивший 24 из 25 бросков в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:1).

Для Бобровского эта победа стала 400-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Он первый российский голкипер, сумевший достичь этой отметки в заокеанской лиге.