Бобровский первым среди российских вратарей одержал 400 побед в НХЛ

Вратарь «Флориды»отразил 24 из 25 бросков и был признан первой звездой матча против «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:1).

Для Бобровского эта победа стала 400-й в регулярных чемпионатах НХЛ.

Бобровский — первый российский голкипер, сумевший достичь этой отметки в НХЛ.

Кроме того, он сделал это быстрее всех в истории — за 707 матчей. Ранее рекордсменом по этому показателю был бывший вратарь «Рейнджерс» Хенрик Лундквист (727).

Бобровский — всего лишь 14-й в истории НХЛ с 400 победами.

Среди вратарей не менее 400 побед в НХЛ также одержали Мартин Бродер (691 победа в 1266 играх), Марк-Андре Флери («Миннесота», 562 в 1027), Патрик Руа (551 в 1029), Роберто Луонго (489 в 1044), Эд Белфор (484 в 963), Хенрик Лундквист (459 в 887, лидер среди вратарей из Европы), Кертис Джозеф (454 в 943), Терри Савчук (445 в 971), Жак Плант (437 в 837), Тони Эспозито (423 в 886), Гленн Холл (407 в 906), Грант Фюр (403 в 868) и Крис Осгуд (401 в 744).

Прогнозы и ставки на НХЛ

До перехода во «Флориду» Бобровский играл в НХЛ за «Филадельфию» и «Коламбус».