Зубов: Мы рады, что цепляемся, набираем очки

Главный тренерподвел итог матча против(2:3 Б).

«На балл наработали, хотя всегда хочется большего. Серия буллитов — это в первую очередь везение. Можно сказать, что нам не повезло. Поздравляю Никиту Баклашева с первым набранным очком в КХЛ. Артур Тянулин сегодня установил рекорд по бомбардирской серии. Так держать! Мы рады, что цепляемся, набираем очки. Тяжелая игра, хороший противник.

Мы играли так, как позволял соперник. Потом были моменты, когда они перехватывали инициативу. Такая была равная игра. Вот так она просто складывалась. А так, конечно, мы нацеливаем ребят на то, чтобы доставлять шайбу к воротам. Вообще нужно бросать из любых позиций. Эта резиновая штука — она же шальная», — цитирует Зубова «Матч ТВ».

После этого матча «Салават Юлаев» занимает 8-е место в таблице Востока с 18-ю очками в активе. «Сочи» — на 10-й позиции Запада (16).