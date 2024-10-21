Жамнов: Такой результат чисто из-за нашей игры

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(3:4 ОТ).

«Причина поражения — в нашей игре. При счёте 3:0 стали делать то, что мы не просим у наших игроков. А когда ведущие игроки начинают делать то, что не надо, о чём можно спрашивать молодых ребят? Так что такой результат чисто из-за нашей игры.

Были ли претензии к Зайцеву, который пропустил прошлый матч? Это ротация, мы играем в шесть защитников. А о претензиях я игрокам сам скажу», — цитирует Жамнова пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Спартак» занимает 2-е место в таблице Запада с 25-ю очками в активе. В следующей встрече «красно-белые» сыграют против СКА 25-го октября.