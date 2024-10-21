ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Флориан Вирц может покинуть «Байер» Трансферный дайджест. 15 — 21 октября
  • 21:22
    • СКА разгромил в гостях «Витязь»
    Все новости спорта

    «Барыс» вырвал победу у минского «Динамо»

    «Динамо» Мн — «Барыс»: счет матча 1:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Барыс Динамо Минск
    В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» дома уступило «Барысу» со счетом 1:2, пропустив решающую шайбу на последней минуте.

    Кирилл Панюков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кирилл Панюков

    На 19-й минуте бело-голубых вывел вперед Крис Тирни.

    «Барыс» смог отыграться в середине второго периода после точного броска Алихана Омирбекова.

    Победу гостям принес Кирилл Панюков, забросивший решающую шайбу на 60-й минуте.

    КХЛ
    «Динамо» (Минск) — «Барыс» (Астана) — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
    Голы: Тирни — 2 (Дюбе, Мороз), 18:48 — 1:0. Омирбеков — 3 (Асетов, Жафяров), 34:51 — 1:1. Панюков — 3 (Омирбеков), 59:30 — 1:2Вратари: Вельмакин (59:35) — БояркинБроски: 35 (12+7+16) — 20 (7+3+10)Штраф: 4 — 2

    «Барыс» с 9 очками занимает последнее место в таблице Восточной конференции. «Динамо» с 19 очками — на 8-й строчке «Запада».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Команды вновь поделят между собой очки?
  • «Ноттингем Форест» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • Битва аутсайдеров останется за «Валенсией»
  • «Валенсия» — «Лас-Пальмас». Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
  • «Реал» снова уверенно обыграет «Боруссию»?
  • «Реал» Мадрид — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.07
  • Экспресс дня 21 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Валенсия — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Динамо Мх — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ван де Зандшульп — Бублик
  • Теннис
  • Завтра в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Шаповалов — Шан
  • Теннис
  • Завтра в 14:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Калгари — Питтсбург
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:30
    •  3.62
  • Экспресс дня 22 октября
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие