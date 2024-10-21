«Динамо» Мн — «Барыс»: счет матча 1:2, обзор голов

Кирилл Панюков Фото: globallookpress.com
На 19-й минуте бело-голубых вывел вперед Крис Тирни.
«Барыс» смог отыграться в середине второго периода после точного броска Алихана Омирбекова.
Победу гостям принес Кирилл Панюков, забросивший решающую шайбу на 60-й минуте.
КХЛ
«Динамо» (Минск) — «Барыс» (Астана) — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
Голы: Тирни — 2 (Дюбе, Мороз), 18:48 — 1:0. Омирбеков — 3 (Асетов, Жафяров), 34:51 — 1:1. Панюков — 3 (Омирбеков), 59:30 — 1:2Вратари: Вельмакин (59:35) — БояркинБроски: 35 (12+7+16) — 20 (7+3+10)Штраф: 4 — 2
«Барыс» с 9 очками занимает последнее место в таблице Восточной конференции. «Динамо» с 19 очками — на 8-й строчке «Запада».