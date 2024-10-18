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    В ИИХФ высказались об отъезде Криштофа из России при действующем контракте с «Сочи»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сочи Трансферы
    Президент ИИХФ Люк Тардиф прокомментировал выезд нападающего «Сочи» Михала Криштофа из России при действующем контракте.

    Михал Криштоф
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    Михал Криштоф

    «ИИХФ больше не имеет отношения к контрактам КХЛ. Как вы сказали, КХЛ больше не является членом ФХР.

    Словацкая федерация хоккея одобрила трансфер Михала Криштофа, поэтому ИИХФ тоже одобрила его — в соответствии с международными правилами трансферов ИИХФ», — сказал Тардифа Чемпионату.

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    • Напомним, что Криштоф подписал контракт со швейцарским «Лангнау» до конца нынешнего сезона при действующем соглашении с «Сочи». В нынешнем сезоне КХЛ форвард провел 10 матчей за команду Сергея Зубова, забросил 2 шайбы и сделал 3 голевые передачи.

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