В ИИХФ высказались об отъезде Криштофа из России при действующем контракте с «Сочи»

Президент ИИХФпрокомментировал выезд нападающегоиз России при действующем контракте.

«ИИХФ больше не имеет отношения к контрактам КХЛ. Как вы сказали, КХЛ больше не является членом ФХР.

Словацкая федерация хоккея одобрила трансфер Михала Криштофа, поэтому ИИХФ тоже одобрила его — в соответствии с международными правилами трансферов ИИХФ», — сказал Тардифа Чемпионату.

Напомним, что Криштоф подписал контракт со швейцарским «Лангнау» до конца нынешнего сезона при действующем соглашении с «Сочи». В нынешнем сезоне КХЛ форвард провел 10 матчей за команду Сергея Зубова, забросил 2 шайбы и сделал 3 голевые передачи.