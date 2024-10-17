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    «Лада» разгромила «Адмирал» в матче КХЛ

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    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Лада» одержала победу над «Адмиралом» со счетом 6:1.

    «Лада»
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    «Лада»

    В составе победителей шайбы забросили Остап Сафин, Дмитрий Кугрышев, Владислав Червоненко, Никита Михайлов, Егор Черников и Зият Пайгин. За дальневосточников отличился Аркадий Шестаков.

    Регулярный чемпионат КХЛ
    «Адмирал» (Владивосток) — «Лада» (Тольятти) — 1:6 (0:1, 1:0, 0:5)
    Голы: Сафин — 2, 13:14 — 0:1. Шестаков — 4 (Шепелев, Сошников), 38:13 — 1:1. Кугрышев — 2, 46:00 — 1:2. Червоненко — 2 (Моисеев, Ожгихин), 52:24 — 1:3. Михайлов — 2 (Греко), 53:42 — 1:4. Черников — 4 (Коромыслов, Джозефс), 54:32 — 1:5. Сафин — 3 (Пайгин, Михайлов), 57:39 — 1:6Вратари: Демченко (Коновалов, 53:49) — Подъяпольский (57:09 — 57:39)Штраф: 0 — 6Броски: 39 (14+15+10) — 31 (7+7+17)

    «Лада» набрала 16 очков и переместилась на восьмое место в таблице Восточной конференции. «Адмирал» занимает девятую строчку, имея в активе 15 баллов.

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