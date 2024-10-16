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    «Трактор» дома победил «Ак Барс»

    «Трактор» — «Ак Барс»: счет матча 3:1, обзор голов

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    В матче регулярного чемпионата КХЛ челябинский «Трактор» на своем льду одолел казанский «Ак Барс» — 3:1.

    Виталий Кравцов
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    Виталий Кравцов

    Главным героем встречи стал нападающий Виталий Кравцов, забросивший две шайбы. Также в составе «Трактора» отличился Чарльз Робинсон.

    За гостей единственную шайбу забросил Кирилл Крутов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Трактор» (Челябинск) — «Ак Барс» (Казань) — 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
    Голы: Робинсон — 4 (Котляревский, Карпухин), 27:11 — 1:0. Кравцов — 5 (Кэмпфер, Сикьюра), 37:58 — 2:0. Кравцов — 6 (бол., Кэмпфер), 46:37 — 3:0. Крутов — 1 (Сафонов, Марченко), 51:30 — 3:1Вратари: Фукале — Билялов (57:01)Броски: 32 (2+19+11) — 34 (18+4+12)Штраф: 2 — 2

    «Трактор» с 24 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Ак Барс» с 18 очками — на четвертой строчке.

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