НХЛ. «Миннесота» проиграла «Сиэтлу», «Монреаль» победил «Оттаву», «Калгари» — «Филадельфию»

«Бостон» — «Лос-Анджелес» — 2:1 ОТ
«Бостон» — «Лос-Анджелес» — 2:1 ОТ
«Баффало» — «Флорида» — 5:2
«Баффало» — «Флорида» — 5:2
«Детройт» — «Нэшвилл» — 3:0
«Детройт» — «Нэшвилл» — 3:0
«Монреаль» — «Оттава» — 4:1
«Монреаль» — «Оттава» — 4:1
«Рейнджерс» — «Юта» — 5:6 ОТ
«Рейнджерс» — «Юта» — 5:6 ОТ
«Торонто» — «Питтсбург» — 4:2
«Торонто» — «Питтсбург» — 4:2
«Вашингтон» — «Нью-Джерси» — 3:5
«Вашингтон» — «Нью-Джерси» — 3:5
«Даллас» — «Айлендерс» — 3:0
«Даллас» — «Айлендерс» — 3:0
«Миннесота» — «Сиэтл» — 4:5 Б
«Миннесота» — «Сиэтл» — 4:5 Б
«Колорадо» — «Коламбус» — 4:6
«Колорадо» — «Коламбус» — 4:6
«Эдмонтон» — «Чикаго» — 2:5
«Эдмонтон» — «Чикаго» — 2:5
«Сан-Хосе» — «Анахайм» — 0:2
«Сан-Хосе» — «Анахайм» — 0:2
«Калгари» — «Филадельфия» — 6:3
«Калгари» — «Филадельфия» — 6:3