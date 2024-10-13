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    НХЛ. «Миннесота» проиграла «Сиэтлу», «Монреаль» победил «Оттаву», «Калгари» — «Филадельфию»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 13 октября

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    Кирилл Капризов
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    Кирилл Капризов

    «Бостон» — «Лос-Анджелес» — 2:1 ОТ

    «Бостон» — «Лос-Анджелес» — 2:1 ОТ

    «Баффало» — «Флорида» — 5:2

    «Баффало» — «Флорида» — 5:2

    «Детройт» — «Нэшвилл» — 3:0

    «Детройт» — «Нэшвилл» — 3:0

    «Монреаль» — «Оттава» — 4:1

    «Монреаль» — «Оттава» — 4:1

    «Рейнджерс» — «Юта» — 5:6 ОТ

    «Рейнджерс» — «Юта» — 5:6 ОТ

    «Торонто» — «Питтсбург» — 4:2

    «Торонто» — «Питтсбург» — 4:2

    «Вашингтон» — «Нью-Джерси» — 3:5

    «Вашингтон» — «Нью-Джерси» — 3:5

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    «Даллас» — «Айлендерс» — 3:0

    «Даллас» — «Айлендерс» — 3:0

    «Миннесота» — «Сиэтл» — 4:5 Б

    «Миннесота» — «Сиэтл» — 4:5 Б

    «Колорадо» — «Коламбус» — 4:6

    «Колорадо» — «Коламбус» — 4:6

    «Эдмонтон» — «Чикаго» — 2:5

    «Эдмонтон» — «Чикаго» — 2:5

    «Сан-Хосе» — «Анахайм» — 0:2

    «Сан-Хосе» — «Анахайм» — 0:2

    «Калгари» — «Филадельфия» — 6:3

    «Калгари» — «Филадельфия» — 6:3
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