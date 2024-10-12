Зубов: Моменты создавали неплохие, нужно было цепляться

Главный тренерпрокомментировал итог матча против(1:2).

«Не хватило нам сил. Второй и третий период — равная игра. Моменты создавали неплохие, нужно было цепляться. Тяжело некоторым ребятам играть через день. Домашняя серия завершилась. Немного передохнём. Будем работать, настраиваться на выезд.

Насколько тяжело играть шесть раз подряд? Разница в счёте и показывает. Хорошая команда нам противостояла. С "Витязем" два матча было хорошее усилие от нас, упорная борьба. Эмоций не хватило.

Первые периоды? Будем копаться в головах игроков, подкручивать, чтобы они играли с первых минут», — цитирует Зубова пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Локомотив» занимает 1-е место в таблице Запада с 26-ю очками в активе. «Сочи» — на последней 11-й строчке (11).