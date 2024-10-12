ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кирнан Дьюзбери-ХоллЗолотой запас. Пять летних новичков АПЛ, полирующих лавку за большие деньги
  • 23:44
    • Гол Роналду помог Португалии победить Польшу в Лиге наций
  • 23:40
    • Гол Субименди принес Испании победу над Данией в Лиге наций
  • 20:56
    • Хорватия одержала волевую победу над Шотландией в матче Лиги наций
  • 19:32
    • Московское «Динамо» обыграло «Салават Юлаев» в матче КХЛ
  • 17:04
    • Джокович переиграл Фритца и вышел в финал турнира в Шанхае
    Все новости спорта

    Зубов: Моменты создавали неплохие, нужно было цепляться

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив Сочи
    Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов прокомментировал итог матча против «Локомотива» (1:2).

    Сергей Зубов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Зубов

    «Не хватило нам сил. Второй и третий период — равная игра. Моменты создавали неплохие, нужно было цепляться. Тяжело некоторым ребятам играть через день. Домашняя серия завершилась. Немного передохнём. Будем работать, настраиваться на выезд.

    Насколько тяжело играть шесть раз подряд? Разница в счёте и показывает. Хорошая команда нам противостояла. С "Витязем" два матча было хорошее усилие от нас, упорная борьба. Эмоций не хватило.

    Первые периоды? Будем копаться в головах игроков, подкручивать, чтобы они играли с первых минут», — цитирует Зубова пресс-служба КХЛ.

    После этого матча «Локомотив» занимает 1-е место в таблице Запада с 26-ю очками в активе. «Сочи» — на последней 11-й строчке (11).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Бивол или Бетербиев — кто станет абсолютным чемпионом?
  • Бивол — Бетербиев. Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • Черчесова ждет новый провал?
  • Казахстан — Словения. Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • «Нью-Джерси» сохранит лидерство на Востоке?
  • «Вашингтон» — «Нью-Джерси». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.97
  • Экспресс дня 13 октября
  • Завтра в 19:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Бивол — Бетербиев
  • Бои
  • Завтра в 00:05
    •  2.15
  • Прогноз на матч Казахстан — Словения
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Вашингтон — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.76
  • Прогноз на матч Мальта — Молдова
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Финляндия — Англия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Китай (U21) — Россия (U21)
  • Футбол
  • Послезавтра в 07:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Греция — Ирландия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Фарерские острова — Латвия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие