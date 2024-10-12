Никитин: Я не скажу, что недовольны победой, но качество игры нужно улучшать

Главный тренервысказался о матче против(2:1).

«Хорошо погуляли. Отличная погода, поэтому было непросто на зимний вид спорта переключиться. Ко второму периоду стало получше. Гол нелогичный в меньшинстве пропустили. Это немного сбило. В третьем периоде "Сочи" активизировался, моменты создавал. Исаев подтащил. Я не скажу, что недовольны победой, но ребята сами понимают, что качество игры нужно улучшать. Чемпионат длинный, всякое бывает.

Выезд в "Сочи" расслабляет? Чем сложнее, тем лучше для нас», — цитирует Никитина пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Локомотив» занимает 1-е место в таблице Запада с 26-ю очками в активе. «Сочи» — на последней 11-й строчке (11).