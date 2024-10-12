Гру: Нельзя давать сопернику сравнивать счет и переворачивать игру

Главный тренер челябинскогоподвел итог матча против(5:4 ОТ).

«У нас был хороший старт в первые десять минут. Потом соперник включился, игра стала равной. Наш соперник не сдавался, вернулся в игру, проигрывая в две шайбы. Они точно заслужили свое очко. Важная победа для нас.

Для меня важно увидеть, как сыграют наши ребята против сильных звеньев оппонентов. Мы знали, насколько хорошо их первое звено. В других матчах, возможно, будет особая подготовка, сегодня — нет.

Не думаю, что стиль сегодняшнего хоккея как‑то отличался. Было много голов. Когда ты приходишь на хоккей как болельщик и выигрывает твоя команда, это отлично. Мы могли сыграть и лучше. При счете 4:2 нужно быть уверенными, что доведете игру до победы. Нельзя давать сопернику сравнивать счет и переворачивать игру, нужно быть осторожнее в защите», — цитирует Гру «Матч ТВ».

После этого матча «Трактор» занимает 1-е место в таблице Востока с 22 очками в активе, а «Торпедо» располагается на 3-й позиции Запада (18).